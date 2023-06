Un ascensore bloccato questa mattina al Museo Novecento di Firenze (piazza Santa Maria Novella) ha dato del filo da torcere ai vigili del fuoco di Firenze. All'interno dell'ascensore erano rimaste bloccate tre persone. Per effettuare il soccorso i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare un'apertura dal soffitto perché l'impianto era completamente bloccato e non era possibile effettuare alcuna manovra manuale. Il museo non era ancora aperto al pubblico.