Aggredisce l'autista perché chiede di mettere la museruola al cane: la denuncia da Firenze

Aggredito verbalmente, offeso e fatto oggetto di sputi da un passeggero poiché “reo” di avergli chiesto di mettere la museruola al proprio cane di grossa taglia salito a bordo, come da regolamento: è successo in questi giorni a Firenze ad un autista di Autolinee Toscane sul lavoro, in un bus urbano in linea serale. Nell’occasione, l’autista ha dovuto interrompere il servizio, ha chiamato un’ambulanza (è stato accolto al pronto soccorso, alcuni giorni di prognosi) e le forze dell’ordine (ma il passeggero col cane non è stato trovato). Per la Filt Cgil “siamo di fronte all’ennesima inaccettabile aggressione verso un autista di bus, da tempo denunciamo il problema. Il personale non ne può più di non poter lavorare in sicurezza, facciamo nuovamente appello ad azienda e istituzioni affinché aumentino i controlli e si trovino soluzioni a questa situazione insopportabile”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa