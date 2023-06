Borseggiatori arrestati alla fermata della tramvia

Ieri pomeriggio intorno alle 18.00, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini magrebini con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di una giovane studentessa: si tratta di un cittadino tunisino di 72 anni e di uno algerino di 47.

Nello specifico la ragazza sarebbe stata affiancata dai due arrestati mentre stava aspettando l’arrivo della tramvia in via Alamanni, all’uscita della stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Secondo quanto ricostruito, mentre il più giovane della coppia avrebbe fatto da “palo”, l’altro, approfittando anche della momentanea calca di viaggiatori, sarebbe entrato in azione sfilandole il portafoglio dalla borsa.

La ragazza, ignara dell’accaduto, è poi salita sulla tramvia che ha ripreso subito la corsa.

I due uomini, invece, dopo essersi guardati intorno e, credendo forse di non essere stati notati da nessuno, si sono spostasti dietro un’edicola situata nelle vicinanze.

In pochi attimi si sono però trovati circondati dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer di Santa Maria Novella.

I poliziotti erano infatti impegnati proprio in uno specifico servizio in abiti civili per prevenire e contrastare i reati predatori in danno soprattutto di viaggiatori e turisti in transito per la stazione centrale.

Ben mimetizzati tra quest’ultimi, i tutori dell’ordine avevano infatti assistito in diretta alla scena.

Il portafogli è stato poco dopo ritrovato in un cestino dei rifiuti, dove sarebbe stato verosimilmente gettato dai borseggiatori non appena avrebbero visto la “mala parata”, ovvero compreso di essere finiti nella rete della Polfer.

La vittima, 23 anni, è stata successivamente rintracciata ed è così potuta rientrare in possesso del maltolto.

Gli arrestati, entrambi già noti alle forze di polizia, all’esito di ulteriori accertamenti per verificarne eventuali responsabilità in fatti analoghi passati, sono stati altresì denunciati in quanto sospettati anche di un furto commesso un paio di settimane fa, questa volta nei confronti di una turista inglese.

Durante il controllo il 47enne algerino è stato infine trovato in possesso di una dose di cocaina e per questo segnalato quale assuntore di droga alla Autorità competente in materia.

Fonte: Questura di Firenze