Camminare in Tinaia. Due domeniche per scoprire il territorio

Due domeniche diverse alla scoperta del territorio e delle sue particolarità insieme al Circolo Arci Tinaia, che ha organizzato, in collaborazione con Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa, due passeggiate, l’11 e il 25 giugno.

Domenica 11 giugno si parte dal Circolo Arci Tinaia prima delle 9 seguendo a piedi il percorso che conduce all’oasi naturalistica di Arnovecchio, dove si potranno osservare le caratteristiche e le bellezze dell’avifauna lì presente.

È consigliato portare un binocolo per potere osservare nel dettaglio scorci di paesaggi e uccelli che popolano l’oasi.

Domenica 25 giugno invece, dal Circolo Arci Tinaia si naviga sull’Arno a bordo della storica nave per raggiungere Limite sull’Arno e visitare il museo della Canottieri Limite, prima società remiera in Italia, per poi dirigersi alla loro sede.

In entrambe le date nel ritorno al Circolo, sarà possibile rifocillarsi o godere di un aperitivo.

Si consiglia un abbigliamento comodo, cappelli e protezione solare.

Le passeggiate sono riservate ai soci Arci

Per prenotazioni e informazioni: 3668084515 (Andrea) o 3471871995 (Luciano).

Fonte: Ufficio Stampa