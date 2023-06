Castello di Montelupo, belvedere di nuovo pedonale e ripristino della vecchia viabilità

È iniziato il conto alla rovescia per l’avvio dei lavori nella parte alta di Montelupo Fiorentino, il cui obiettivo è quello di recuperare la vecchia viabilità pedonale di accesso all’area del castello di Montelupo in modo da permetterne un collegamento agevole con il centro del capoluogo e consentire una rivitalizzazione dei luoghi anche in funzione turistica.

Il contratto con gli affidatari è già stato firmato e lunedì 19 giugno verranno consegnate formalmente le aree affinché la ditta avvii il cantiere.

In vista di questo importante passaggio il sindaco Paolo Masetti, in qualità di legale rappresentante del Comune e don Paolo Brogi per la Parrocchia di San Giovanni Evangelista hanno firmato un accordo per disciplinare l'uso del belvedere del castello.



La Parrocchia è proprietaria di tutta l’area del castello e nel 2021 era stato sottoscritto un accordo in virtù del quale il Comune ha acquisito il diritto di superficie per 49 anni.



Visto che comunque tra l’area del belvedere e la chiesa permane promiscuità si è ritenuto opportuno condividere regole per l’uso degli spazi. Gli aspetti sostanziali dell’accordo sono che l’accesso sarà esclusivamente pedonale, limitando i veicoli a quelli necessari per le funzioni religiose e un accordo preventivo su base annuale delle attività da realizzare nell’area



"Sono alcuni anni che abbiamo in programma di realizzare questo intervento e a breve avvieremo i lavori. Non è stato semplice ed è stato necessario posticiparne l’inizio ma adesso si sta per concretizzare finalmente il nostro impegno. Sono convinto che il centro di Montelupo acquisterà una nuova fisionomia e potremo finalmente valorizzare la parte storica del paese, recuperando la fruibilità del nucleo originario dell’abitato. Ringrazio don Paolo Brogi e per suo tramite la Parrocchia per la proficua interlocuzione che si basa sul comune obiettivo di valorizzare Montelupo e migliorare la qualità della vita degli abitanti", afferma il sindaco Paolo Masetti.



L’area, su cui dal 1100 si è sviluppato l’aggregato urbano di Montelupo Fiorentino intorno a tre cerchia di mura. Il disegno del castello che oggi vediamo risale con tutta probabilità all’edificazione da parte della Repubblica Fiorentina avvenuta nel 1204.

Le geometrie in pianta sono basate sullo schema rettangolare ma adattato all'orografia del territorio che non ne permetteva un'applicazione regolare. Le mura sono infatti conformate sulla collina in modo da sfruttarne i punti di forza e minimizzare le debolezze.

Il Castello di Montelupo ha rappresentato fin dal 1100, per tutto il rinascimento, in epoca tardo medicea e lorenese poi, un centro importantissimo sulle principale strada e via fluviale di collegamento tra Firenze e Pisa, con collegamenti diretti verso il Chianti e Volterra.

Il progetto che sarà realizzato per oltre 300.000 euro prevede:

- la sistemazione dei percorsi pedonali che interessano la parte alta del paese e in particolare della strada di accesso interna;

- il consolidamento e restauro del lato Nord - Ovest delle mura del Castello e della strada centrale interna;

- la realizzazione di parapetti a protezione dei punti critici dell'affaccio sul belvedere;

- un sistema di illuminazione pubblica per la fruizione serale.

Le aree interessate saranno dunque: l'interno delle mura del castello di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Evangelista, via del Castello e via dello Sdrucciolo.

La valorizzazione passa poi anche dalla sistemazione del tratto finale della strada provinciale di Malmantile, possibile grazie alla variante di via di Bozzeto/di Casalta al Termine, che consentirà di migliorare ulteriormente la fruizione del complesso del Castello e del cimitero.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa