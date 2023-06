Cene d'estate a Montespertoli, eventi in tre zone del centro

Un'estate all'insegna del gusto e del divertimento: l’Associazione Commercianti e Artigiani organizza dal prossimo mercoledì 14 giugno le "cene d'estate", una serie di serate culinarie all'aperto itineranti nel centro di Montespertoli che celebrano la bellezza dell'estate e la diversità gastronomica del paese.

Durante le "cene d'estate", i negozi locali apriranno le loro porte per creare atmosfere suggestive. A turno e in collaborazione gli esercizi di ristorazione organizzeranno cene in tre parti diverse del centro storico. Proporranno ai montespertolesi e ai turisti menù originali e diversi. Le specialità proposte spazieranno dalla cucina tradizionale e locale a piatti internazionali, offrendo una vasta scelta per soddisfare ogni palato. Ogni mercoledì, durante la cena, saranno promosse e divulgate le proposte della volta successiva mediante volantini e durante la settimana seguente attraverso i social.

L'evento si svolgerà ogni mercoledì sera, a partire dal 14 giugno e proseguirà per tutto il periodo estivo fino al 13 settembre con la novità della “Notte Bianca” il 19 luglio.

Nelle serate del 14 e 28 giugno, 12 e 26 luglio, 9 e 23 agosto e 13 settembre ci saranno anche le bancarelle e gli stand espositivi che mostreranno prodotti artigianali, opere d'arte locali e altri articoli unici, dando ai partecipanti la possibilità di acquistare souvenir e oggetti speciali.

“L'evento "cene d'estate" è l'occasione perfetta per riunire la comunità locale, sostenere i commercianti del nostro quartiere e celebrare il meglio che il nostro paese ha da offrire in allegria. Sia che siate amanti della cucina gourmet o semplicemente interessati a trascorrere una serata piacevole con amici e familiari, le "cene d'estate" sono un'opportunità da non perdere.” dichiara Paolo Vignozzi, Assessore al Commercio.

“Invitiamo tutti a partecipare e a condividere l'entusiasmo per le "cene d'estate" attraverso l'uso dell'hashtag ufficiale #cenedestate. L’estate è appena iniziata e noi ci saremo sempre! Oltre alla cena ci sarà musica dal vivo, intrattenimento, mercatini e molto altro ancora.” dichiara Lara Bartalucci, presidente dell’Associazione.

Per la prima data del 14 giugno si uniranno per la cena Il Fiaschetto e La Casa del Popolo. I tavoli saranno allestiti per strada e dalle ore 20 ci sarà musica dal vivo. Il menù prevede un tagliere di affettati e crostini, pizza con forno a legna, installato all'esterno, acqua e caffè compreso.

Per eventuali prenotazioni è necessario contattare sempre il locale che organizza la serata. Per questa prima data Il Fiaschetto al numero 3393520372 e la Casa del Popolo 3469516037

Per ulteriori informazioni sulle serate e per conoscere i ristoranti e i negozi partecipanti, si prega di seguire la pagina Facebook @amontespertoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa