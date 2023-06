Centri estivi saltati a Vinci, il centrodestra: "Passata nostra mozione, ma mancava assessore alla scuola"

È passata la nostra mozione che impegna la giunta a trovare una soluzione,per i centri estivi. Sono troppo importanti per i ragazzi e le loro famiglie.

Questa gestione da parte dell'amministrazione, è la riprova di una mancanza di coordinamento che ha fatto sprofondare Vinci nel ridicolo.

Onorati di aver visto tra il pubblico del consiglio comunale le pur esigue, ma non poco illustri, truppe cammellate del Partito Democratico, schierate insolitamente in prima linea . Il segretario cittadino, e ben tre ex assessori. Grave pecca però al dibattito tanto delicato ,mancava proprio l'assessore alla scuola. Che fino a qualche tempo fa vantava l'efficienza delle scuole e l'ottimo rapporto dell'amministrazione. Per l’appunto impossibilitata a venire proprio ad una discussione così importante.

Ovviamente non sono mancati alcuni emendamenti della maggioranza. Che però sembrano voler additare delle responsabilità a un dirigente scolastico e ad un consiglio d'istituto che in fondo hanno rappresentato problematiche reali di sicurezza.

Come si suol dire la colpa non è di chi non ha amministrato, o ha amministrato male, ma di chi ha posto il problema. Guai a dire che Vinci è abbandonata a se stessa.

I consiglieri comunali di opposizione Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi, Maria Grazia Bindi