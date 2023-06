Circa 1.900 cosmetici sequestrati dalla guardia di finanza in Lucchesia

Maxisequestro della guardia di finanza a Lucca e provincia, ben 1.900 prodotti cosmetici - tra cui smalti e lucidalabbra - sono finiti nel mirino delle fiamme gialle.

In un esercizio commerciale di Altopascio, gestito da un uomo di origine cinese, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro circa 700 smalti e lucidalabbra privi delle indicazioni minime previste dal Codice del Consumo.

Nella vicina Montecarlo, in un negozio gestito da un italiano e dedito alla vendita di articoli per estetisti e parrucchieri, anch’esso con prodotti messi in libera vendita privi di indicazioni minime o comunque illeggibili, sono stati individuati e cautelati oltre 1.200 smalti per unghie la cui etichettatura non rispettava gli standard previsti dal citato Codice del Consumo e dai regolamenti europei.

Ai titolari delle due attività, pertanto, sono stati elevati appositi verbali di accertamento per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa (che potrà arrivare fino a 35 mila euro) da parte della Camera di Commercio di Lucca, mentre la merce sottratta dalla disponibilità degli esercenti sarà, a procedimento concluso, definitivamente confiscata.