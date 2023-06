Città dei balocchi più Volo del Ciuco: cambia la viabilità a Empoli

Una giornata di eventi per tutti. Sabato 10 giugno 2023 Empoli ospiterà il 542° Volo del Ciuco e la prima edizione dei “Empoli Città dei balocchi”. Il ‘Ciuco’ di carta pesta tornerà a volare in notturna. Oltre duecento figuranti sfileranno per le vie del centro storico di Empoli, per giungere poi, in piazza Farinata degli Uberti, dove il ciuco verrà fatto volare, dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea. Mentre dal pomeriggio il centro storico di Empoli diventerà a misura di bambine e bambini e famiglie. Il divertimento è assicurato.



Per permettere lo svolgimento delle manifestazioni, si rendono necessarie alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta nel centro cittadino. Di seguito i dettagli delle ordinanze emesse.



VIABILITA’ VOLO DEL CIUCO – Con l’ordinanza 335 del 8 giugno 2023 (https://bit.ly/3WVf7Nm) è prevista l'adozione dalle ore 18 alle ore 24 del 10 giugno 2023 dei seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: piazza Guido Guerra (rotatoria), temporanea sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo storico; via Tinto da Battifolle, tratto compreso tra via Salvagnoli e piazza della Vittoria, divieto di transito per tutti i veicoli, e all’intersezione con via Salvagnoli, obbligo di svolta a destra in via Salvagnoli in direzione ovest per chi proviene da Nord; via Salvagnoli, all’intersezione con via Pievano Rolando lato piazza Gramsci, obbligo di svolta a destra in via Pievano Rolando; Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL. Piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli del TPL; via Dei Neri, all'intersezione con via Leonardo da Vinci, divieto di transito con obbligo di svolta a destra in direzione di via Cavour; via Curtatone e Montanara, all’intersezione con piazza della Vittoria, obbligo di svolta a destra in via Carrucci.



VIABILITA’ PER EMPOLI CITTA’ DEI BALOCCHI – Con l’ordinanza 336 del giorno 8 giugno 2023 (https://bit.ly/3MQnvJa) dalle 15.30 alle 20 del giorno 10 giugno 2023 saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: via Salvagnoli, tratto compreso fra l’intersezione con via Tinto da Battifolle e l‘intersezione con via Carlo Ridolfi, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione delle attività della manifestazione, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, e divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione delle attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa