Come Thelma e Louise ma a Poggibonsi: beccate con l'auto rubata e della cocaina

Trovate in un'auto rubata e in possesso anche di stupefacenti, e una volta portate in caserma dei carabinieri a Poggibonsi hanno dato segni di escandescenza, secondo l'accusa anche con atti osceni in luogo pubblico. Due trentenni di Siena e Rignano sull'Arno sono state beccate dai carabinieri del Norm di Poggibonsi due giorni fa, il 7 giugno, alle 4 del mattino per un controllo. L'auto era stata rubata a Siena e una delle due aveva una modica quantità di cocaina. Le due giovani sono state denunciate in stato di libertà, per ricettazione in concorso mentre l’auto rubata è stata immediatamente restituita dai militari dell’Arma al proprietario, residente a Siena.