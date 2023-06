Corpus domini, a Empoli cambia la viabilità per la processione

Dopo il ‘Volo del Ciuco’ ecco la cerimonia religiosa della processione del “Corpus Domini” che si svolgerà domenica 11 giugno 2023. Il percorso vedrà la partenza da piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio, via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza don Giovanni Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via del Giglio, Canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 338 del giorno 8 giugno 2023 (https://bit.ly/467UAJN), dalle 18 alle 19.15 di domenica 11 giugno 2023 sarà adottata la temporanea sospensione della circolazione, nelle strade interessate dal passaggio della ‘Processione del Corpus Domini’ sul percorso: partenza da piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio, via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza don Giovanni Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria (circondando il monumento), via del Giglio, Canto Guelfo, con rientro in piazza Farinata degli Uberti.

Inoltre, sempre per il giorno 11 giugno 2023, negli orari indicati, saranno adottati altri provvedimenti di mobilità temporanei come di seguito dettagliati: chiusura al traffico veicolare dalle 17 alle 19.30; divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 alle 19.30 nelle seguenti strade: via Leonardo Da Vinci da via Giuseppe del Papa a Via Verdi, via Verdi da via Fabiani a via Roma, via Roma tutta, piazza della Vittoria tutta, via Giovanni da Empoli da via Curtatone e Montanara a via Ridolfi, piazza XXIV Luglio, via Battifolle da piazza della Vittoria a via Salvagnoli.

Saranno adottati anche la chiusura al traffico veicolare dalle 17 alle 19.30 in via Leonardo da Vinci da via Buozzi a via Verdi e obbligo di svolta a dx all’intersezione via Curtatone e Montanara con via Carrucci, via Giovanni Da Empoli intersezione con via Curtatone e Montanara, via Salvagnoli angolo via Pievano Rolando lato piazza Gramsci, via Tinto da Battifolle angolo via Salvagnoli, via Cavour angolo via Fabiani.

