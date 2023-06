Corsivo Festival, fra gli ospiti anche David Allegranti

Una new entry dell’ultimo minuto per Corsivo Festival, l’evento organizzato da gonews.it al Parco di Serravalle di Empoli il 17 e 18 giugno, dalle 17 in poi.

Al folto programma della giornata di venerdì 17 si aggiunge David Allegranti. Il giornalista e scrittore presenterà il suo nuovo libro, “Quale Pd. Viaggio nel partito di Elly Schlein” (edizioni Laterza), un nuovo saggio che indaga sulla rivoluzione seguita alle ultime primarie.

Allegranti, firma de La Nazione e in passato del Foglio, aveva già puntato lo sguardo su Renzi prima della premiership (“The Boy” e “Matteo Renzi. Il rottamatore del Pd”), sulle vicende che avevano sconvolto Siena dopo lo scandalo Mps (“Siena Brucia”) e sull’esplosione della Lega a trazione Salvini negli anni del governo gialloverde (“Matteo Le Pen” e “Come si diventa leghisti: Viaggio in un paese che si credeva rosso e si è svegliato verde”).

L’evento è realizzato grazie alla libreria San Paolo libri & persone, che ricordiamo sarà in entrambi gli eventi con uno stand con libri a tema e ultime novità in vendita.

Il programma definitivo è quindi il seguente:

Sabato 17 giugno

dalle 17

In Empoli

il racconto dei personaggi locali sui social

Ilde Forgione

il racconto e la comunicazione dell’arte

VoipVoice

il racconto dello smart working

David Allegranti

il racconto della politica

Domenica 18 giugno

dalle 17

Alice Pistolesi

Gianluca Panella

il racconto e il reportage delle zone di guerra

Francesco Sani

il racconto dell’editoria locale

Bernard Dika

il racconto della comunicazione istituzionale

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su corsivofestival.it.

