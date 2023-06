Enti locali, all'assemblea Ali Toscana i sindaci a confronto con la regione

"Sul Pnrr è già iniziata la rumba dei progetti che saltano. Il Governo si è incartato, le scuse non tengono più, la narrazione dell'Europa matrigna non regge. Qui c'è un problema di incapacità. Come ha detto Enzo Amendola siamo tutti d’accordo nel chiedere più chiarezza, in Parlamento, carte alla mano", lo ha affermato il Presidente Nazionale di ALI- Autonomie Locali Italiane, Matteo Ricci, intervenendo all'assemblea Regionale di ALI Toscana, tenutasi a Firenze oggi, 9 giugno.

Ad aprire i lavori, il neo presidente di ALI Toscana e Sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci che ha delineato le priorità di azione dell'associazione: "Nei prossimi mesi oltre al tema dell'autonomia differenziata e delle riforme istituzionali che rischiano di fare ancora più confusione sul chi fa cosa e di dividere l'Italia aumentando i divari, ci impegneremo sui cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico, sui servizi sanitari territoriali, sulla valorizzazione delle aree interne, sul dimensionamento scolastico. In generale, vogliamo fare di ALI Toscana uno spazio di discussione, di confronto e di proposta per i 150 Comuni toscani aderenti ad ALI allargando alla massima partecipazione di amministratori ed amministratrici".

L'assemblea è stata l'occasione per un confronto con la Regione Toscana, unica regione al momento aderente ad ALI, con la presenza e l'intervento del Presidente Eugenio Giani, del Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e di alcuni consiglieri come Ceccarelli, Niccolai, Sostegni, Rosignoli. Decine i Sindaci e le Sindache presenti e in streaming, tra i quali Matteo Biffoni, Brenda Barnini, Luca Salvetti, Michelangelo Betti, Francesco Casini, Annalisa Folloni e tanti altri da tutta la regione.

Al termine è stata eletta all'unanimità la nuova presidenza regionale di ALI Toscana ed è stato confermato nel ruolo di direttore Maurizio Gazzarri.

Questi i nomi che compongono la Presidenza di Ali Toscana:

MARRUCCI Andrea (SI) Sindaco San Gimignano

GAZZARRI Maurizio

FILIPPESCHI Marco

CASINI Francesco (FI) Sindaco Bagno a Ripoli

BARNINI Brenda (FI) – Sindaca Empoli

IGNESTI Federico (FI) – Sindaco Scarperia e San Piero

MARINI Monica (FI) – Sindaca Pontassieve

DI MAIO Sara (FI) – Vice Sindaca Barberino di Mugello

CIAPPI Roberto (FI) – Sindaco San Casciano val di Pesa

PERINI Letizia (FI) – Consigliera Città Metropolitana Firenze

TRIBERTI Tommaso (FI) – Sindaco Marradi

TORCHIA Giuseppe (FI) – Sindaco Vinci

FALORNI Alessio (FI) – Sindaco Castelfiorentino

SQUITTIERI Benedetta (PO) – Assessora Prato

MORGANTI Giovanni (PO) – Sindaco Vernio

NICCOLAI Marco (PT) – Consigliere Regionale

TORRIGIANI Alessio (PT) – Sindaco Lamporecchio/Pres. Conf. Sindaci Valdinievole

ANGORI Massimiliano (PI) – Sindaco Vecchiano/Pres. Provincia Pisa

BETTI Michelangelo (PI) – Sindaco Cascina

SANTI Giacomo (PI) – Sindaco Volterra

FOLLONI Annalisa (MS) – Sindaca Filattiera

LORENZETTI Gianni (MS) – Sindaco Montignoso/Pres. Provincia MS

VADI Valentina (AR) – Sindaca San Giovanni Valdarno

GINESTRONI Wanda (AR) – Assessora Loro Ciuffenna

SONNATI Francesco (AR) – Sindaco Foiano della Chiana

SALVETTI Luca (LI) – Sindaco Livorno

FEDELI Massimo (LI) – Sindaco Bibbona

GIORGIERI Mirjam (LI) – Assessora Follonica

CONTI Riccardo (SI) - Sindaco Buonconvento

SONNINI Gianluca (SI) – Sindaco Chiusi

NEPI Fabrizio (SI) – Sindaco Castelnuovo Berardenga

MENESINI Luca (LU) – Sindaco di Capannori/Pres. Provincia Lucca

GIORGIERI Mirjam (GR) - Assessora di Follonica

Fonte: ALI - Ufficio stampa