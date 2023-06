Fi-Pi-Li, altre due settimane a corsia unica a Empoli

Brutta notizia per gli automobilisti che per lavoro o per altri motivi percorrono il tratto empolese della Fi-Pi-Li. Global Service, il servizio di gestione e manutenzione della SGC, ha annunciato che la chiusura della corsia di marcia nel tratto del cavalcavia di Carraia rimarrà ancora chiuso fino alle 20 di venerdì 23 giugno, quindi per altre due settimane. Questo perché, dopo che un camion ha urtato il cavalcavia, sono ancora in corso i lavori di ripristino, rallentati dalle piogge di questi giorni. Il restringimento di carreggiata di 2 km è in vigore da metà maggio. Global Service ritiene inoltre che la scadenza del 23 giugno verrà prorogata in seguito all'allestimento del cantiere, del quale è ora in corso la definizione progettuale. Sul tratto interessato è ancora in corso il divieto di transito ai veicoli con massa superiore ai 44 ton tra gli svincoli di Empoli Est e Empoli Centro in direzione Firenze.