Fi-Pi-Li, camion in fiamme causa code nel tratto di Empoli a una corsia

Oltre alla chiusura di una corsia nel tratto tra Empoli centro ed Empoli Est, direzione Firenze, il traffico in Fi-Pi-Li ne ha risentito questo pomeriggio per l'incendio di un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino. Per fortuna non ci sono stati feriti ma le code sono arrivate fino a pochi km dopo l'uscita di San Miniato. Ricordiamo che la corsia è chiusa per accertamenti dopo che un camion ha urtato nel cavalcavia di Carraia.