Gianni Siragusa è primo anche agli Open pistoiesi

Ancora un'altra impresa per Gianni Siragusa, il marciatore di Colle di Val d'Elsa, che continua a collezionare successi su successi in un dominio incontrastato da moltissimi anni.

L'ultimo sigillo viene dagli Open di giovedì 8 giugno a Pistoia, dalla gara in seminotturna nella prova dei 3000 metri di marcia in pista, dove ha ottenuto pure uno dei migliori punteggi a livello nazionale.

I prossimi impegni per Siragusa sono il 2 luglio nei 5000 metri in pista per i nazionali Libertas, per poi proseguire con la nazionale italiana ai Giochi Europei di Tampere, in Finlandia, nella prova dei 10 km di marcia su strada ,in programma alle 17 del 5 luglio.

Fonte: Ufficio Stampa