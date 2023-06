In due rapinano una donna in strada a Prato, un arresto

In pieno giorno due soggetti hanno rapinato una giovane, portandole via due cellulari e il denaro che aveva con sé per poi fuggire via. È successo a Prato nel quartiere San Paolo dove la vittima della rapina, una cinese di 25 anni, ha riportato anche alcune contusioni. Sul posto è intervenuta la polizia che, mentre la giovane veniva assistita dai sanitari, ha iniziato a sentire i testimoni che hanno assistito alla rapina. In pochi minuti gli agenti hanno trovato sempre in zona, in via Pistoiese, uno dei due rapinatori. Bloccato e perquisito l'uomo, un nigeriano di 28 anni pluripregiudicato, è stato trovato in possesso dei due cellulari. Identificato in questura il 28enne, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un'altra rapina avvenuta la settimana scorsa, è stato riconosciuto dalla vittima come uno dei suoi aggressori e arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata in concorso.