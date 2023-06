Italia Viva entra nella giunta di centrodestra a Massa, malumori a sinistra

Se il 'campo largo' tra Pd e M5S sembra non portare grandi risultati a livello locale, ci sono altri esperimenti di alleanze dopo le elezioni comunali in Toscana. Parliamo di Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi entra in giunta di centrodestra a Massa. Il capoluogo sarà governato di nuovo da Francesco Persiani e alla presentazione della nuova giunta troviamo Alice Rossetti, ex coordinatrice toscana di Italia Viva ancora iscritta al partito. A lei è stata assegnata la delega all'urbanistica in una giunta guidata da Lega, Forza Italia e con il ritrovato appoggio di Fratelli d'Italia. Lo stesso partito che aveva decretato anzitempo la fine della prima esperienza di governo di Persiani a marzo. Secondo Repubblica la scelta di Rossetti avrebbe provocato malumori, in particolare a Stefano Scaramelli, consigliere regionale di Italia Viva.

Tra le prime reazioni, troviamo quelle di Monica Barni e Daniela Lastri, presidente e vice-presidente di Sinistra Civica Ecologista: "L'ingresso di Italia Viva nella giunta comunale di Massa è un grave errore politico. Una decisione che apre scenari preoccupanti per la Toscana e dimostra una forte spregiudicatezza sul tema delle alleanze da parte del partito di Renzi. Questa indifferenza politica, che porta IV a sostenere sia il centro-sinistra in Regione sia la destra a trazione leghista nella città di Massa, non porterà nulla di buono in futuro. Siamo convinte che la pratica della provocazione politica non può essere utilizzata in vista delle amministrative del 2024 e delle regionali del 2025".