Lavori in A1, modifiche a Impruneta e tra Calenzano e Barberino

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese dove, per l'occasione, è stata predisposta segnaletica temporanea di colore giallo indicante "Bologna" e rientrare sulla A1 a Barberino di Mugello.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 giugno, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Bologna.