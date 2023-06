Lavori a Ponte a Elsa per ciclabile e verde pubblico: come cambia la viabilità

Dopo l’aggiudicazione dell’appalto definitivo all'impresa edile stradale F.lli Massai con sede a Grosseto, ecco la consegna dei lavori. Nei prossimi giorni cominceranno le operazioni di intervento di riqualificazione delle aree a verde di Ponte a Elsa e la realizzazione della nuova pista ciclabile connesso all’esistente.

Per permettere lo svolgimento delle prime due fasi dei lavori, consecutive fra loro, sono necessarie alcune modifiche temporanee alla mobilità veicolare con l’istituzione del senso unico di marcia e divieto di sosta in alcune vie della frazione interessate.

I PROVVEDIMENTI NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 340 del giorno 9 giugno 2023 (bit.ly/43qQH0y) nella fase 1, dalle 8 del giorno 12 giugno 2023 fino a completamento delle lavorazioni (prima fase), in via Osteria Bianca, tratto compreso tra via della Concordia e via Gobetti, istituzione del senso unico di marcia con restringimento di carreggiata per tutti i veicoli in direzione est (da via Fasolo verso via della Concordia) e divieto di sosta ambo i lati; via Gobetti, tratto compreso tra via Cioni e via Osteria Bianca, istituzione del senso unico di marcia con restringimento di carreggiata per tutti i veicoli in direzione sud (da via Cioni verso via Osteria Bianca) e divieto di sosta ambo i lati; via Fasolo, tratto compreso tra via Osteria Bianca e via F.lli Cervi, istituzione del senso unico di marcia con restringimento di carreggiata per tutti i veicoli in direzione sud (da via Osteria Bianca verso via F.lli Cervi) e divieto di sosta ambo i lati; via F.lli Cervi, all’intersezione con via Fasolo, obbligo svolta a dx in via Fasolo in direzione sud.

La fase 2, in concomitanza con la conclusione dei lavori fase 1 e l’inizio dei lavori fase 2, revoca di tutti i provvedimenti previsti nella fase 1 e per il periodo che intercorre tra l’inizio della fase 2 fino a fine lavori saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità: via Fasolo, tratto compreso tra via F.lli Cervi e via Agnoletti, istituzione del senso unico di marcia con restringimento di carreggiata per tutti i veicoli in direzione sud (da via F.lli Cervi verso via Agnoletti) e divieto di sosta ambo i lati; via Agnoletti, all’intersezione con via Fasolo, obbligo svolta a dx in via Fasolo direzione sud.

Il progetto portato avanti dall'amministrazione comunale con la volontà di promuovere una ciclomobilità urbana nella frazione di Ponte a Elsa attraverso l'incremento della rete esistente e di riqualificare alcuni spazi verdi di proprietà pubblica. Si tratta di un intervento che rientra nelle opere finanziate con risorse PNRR relativo al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, PINQUA.

L'opera è interamente finanziata con fondi ministeriali inizialmente prevedeva un finanziamento da 300mila euro, poi incrementato di 60mila euro alla luce del 'decreto aiuti': il totale dell’intervento, che si inserisce nel Progetto Home 2030 e dunque in una serie di interventi per migliorare e accrescere i servizi pubblici e per riqualificare immobili di edilizia sociale, ammonta quindi a 360mila euro.

La conclusione dei lavori, secondo i tempi contrattuali, avverrà nella primavera del 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa