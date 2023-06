Nuova settimana di appuntamenti alla biblioteca di Empoli

Nuova settimana di appuntamenti culturali e creativi promossi dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Si comincia lunedì 12 giugno 2023, alle 15.30, con il gruppo delle sferruzzanti per un ‘viaggio’ nell’universo della maglia e dell’uncinetto, sempre al punto Soci Coop del Centro*Empoli in via Raffaello Sanzio. Per partecipare all’incontro scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it, oppure contattare il numero 0571 757840.



Si prosegue poi, giovedì 15 giugno 2023, alle 18, con “La biblioteca della memoria” che ospiterà alla Casa della Memoria, in via Livornese, 42, lo scrittore Alberto Biffoli e il suo libro intitolato “La Costituzione che vorrei”, Edizione 2023, Marco Del Bucchia editore.

Dialogheranno con l’autore Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli con delega alla Cultura della Memoria e Carlo Fusaro, curatore della presentazione.



Un libro che vuole essere una proposta, limitata ma anche complessa, di revisione della Costituzione e della legge elettorale.



L’AUTORE - Nato a Firenze il 16 Febbraio del 1965, Alberto Biffoli si è Laureato a pieni voti in Scienze Forestali a Firenze (corso di laurea della Facoltà di Agraria). Dal 1994, dopo il superamento dell'Esame di Stato e l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze, svolge l'attività di Dottore Forestale libero professionista, come descrive meglio nella sua "Prefazione" in questo stesso libro.

La sua passione per il Diritto Costituzionale in generale e per le riforme istituzionali in particolare, nasce dai tempi del biennio delle scuole superiori, quando un autorevole professore di Lettere (Italiano, Storia e Geografia) insegnava ai suoi alunni l'Illuminismo, combinando saggiamente educazione letteraria e educazione civica, parlando di Montesquieu, del suo capolavoro per eccellenza, "L'esprit des lois", "Lo spirito delle leggi" con il quale si concepiva per la prima volta, dopo l'antica Grecia e la Roma Repubblicana, la suddivisione dei tre poteri dello stato in legislativo, esecutivo e giudiziario, disegnando così il moderno stato di diritto, o modello occidentale.

Assai attento ai tentativi di riforma istituzionale degli ultimi 25 anni circa (dalla Commissione Bicamerale presieduta da D'Alema, fino alla riforma "Renzi-Boschi", passando per quella del centro destra del 2005-2006), Biffoli ha fatto proprie le critiche mosse a ciascun tentativo fallito di riforma e ai vari desiderata che da più parti provenivano per riformare al meglio la Parte Seconda della Costituzione, elaborando una sua precisa e ben articolata proposta che li contenesse tutti o quasi. Questo suo libro la spiega in dettaglio, con il "conforto" critico di un autorevole Accademico."





