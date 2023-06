Poesia, premiata giovane studentessa della Marmocchi

In un mondo che ha bisogno d’amore non si può vivere senza perdono. È questo il titolo del Concorso nel quale è stata premiata come seconda classificata Bianca Caligiuri della 2D della scuola media Marmocchi (Istituto Comprensivo 1 - Poggibonsi), con la poesia dal titolo Abbracci.

La cerimonia di premiazione della 18esima edizione del concorso scolastico nazionale indetto da Serra Club International Italia, si è svolta nei giorni scorsi online in collegamento da Matera. Al momento della premiazione erano presenti la dirigente scolastica Annarita Magini, Katja Tavarone insegnante di Religione, Franco Bartalini nonno di Bianca, Alberto Papi, Giovanni Di Maggio e Enzo Martinelli in qualità di rappresentanti del Serra Club della sede di Siena.

Questa la poesia premiata:

Abbracci

Il cuore vuoto,

conseguenza di infinite incomprensioni e litigi,

si è finalmente colmato

Da mio nonno,

mio padre si è recato e lo ha abbracciato

Niente per attimi si sono detti,

solo sguardi traboccanti di lacrime

Io non capivo,

vent’anni senza parlarsi e adesso solo un abbraccio

Ma poi, le parole sono scorse,

i contrasti chiariti, i dissapori disciolti

La morsa al cuore è sparita

nell'attimo in cui le braccia

si sono mosse per quell'abbraccio,

forse fin troppo desiderato, ma sempre accantonato

Ora siamo una famiglia,

un padre e un nonno,

che mi possono sostenere nel lungo percorso della vita

Gli sguardi feriti lasciano spazio ai sorrisi,

le mani incerte si incrociano fiere,

i corpi all'unisono si muovono consapevoli,

per intraprendere un nuovo e comune cammino