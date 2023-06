I ragazzi della Prima Divisione in corsa per la Serie D

Il recupero della 5ª giornata del campionato toscano di Prima Divisione maschile ha visto il netto successo dei Lupi S. Croce in quel di Maliseti, contro Volley Prato (1-3, parziali 25-21, 17-25, 20-25, 18-25). Una vittoria importantissima perché apre scenari interessanti ai fini della promozione nella categoria superiore, la D regionale. A un turno dalla fine, questa la classifica:

Casentino Volley, 65 punti

UPC Camaiore, 62 punti

Delfino Pescia, 60 punti

Saiuz Amiata, 55 punti

Lupi S. Croce, 54 punti.

Le prime tre in graduatoria hanno già festeggiato il meritato salto di categoria. Manca un posto, e se lo contenderanno Amiata e i giovanissimi Under 17 di coach Folegnani, già protagonisti di un’annata straordinaria, considerando l’età media e la mancanza di esperienza. A scendere in campo per primi sarà la Saiuz, di scena sabato 10 giugno ad Alberghi di Pescia, contro i rossoblù della Delfino. Agli amiatini sarà sufficiente vincere per brindare alla promozione e chiudere il discorso, ma non sarà sicuramente una passeggiata, considerando il valore della formazione di casa (pur priva di reali motivazioni). Se i diretti concorrenti dovessero incappare in una sconfitta, i Lupi potrebbero approfittarne per un clamoroso sorpasso last minute. Diventerebbe decisiva la sfida interna all’UPC Camaiore, altra “grande” del torneo, gara in programma domenica 11 giugno, ore 18.00, alla palestra Banti. In ogni caso, ma soprattutto “in un caso” tutti in palestra a tifare Lupi

Lupi S. Croce 1ª Divisione: Antrilli, Brotini, Calloni, Camarri L., Cani, Garibaldi, Gjoni C., Gjoni M., Mocciolella, Nesti, Pieri, Scatragli, Sergianni, Sgherri. All. Folegnani D.A. Ciaponi

Fonte: Ufficio Stampa