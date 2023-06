Recuperato il cadavere di un giovane in Arno nel Pratese

Il cadavere di un giovane è stato trovato in Arno a Carmignano, nella frazione di Poggio alla Malva. Si tratterebbe di un uomo di origini straniere.

Il ritrovamento risalirebbe a domenica scorsa e sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo quanto riportato, non risulterebbero segni di violenza o di armi; è stata disposta l'autopsia.

Al momento il corpo non è stato ancora identificato ma in base ai capi di abbigliamento indossati potrebbe trattarsi della persona che il 28 maggio si è gettata nel fiume all'altezza delle Cascine a Firenze.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).