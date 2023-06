Ruba dal raccoglitore dei vestiti per i poveri: arrestato a Pisa

Sorpreso dai carabinieri a rubare nel raccoglitore di vestiti usati destinati ai bisognosi. È successo a Pisa nella serata di giovedì 8 giugno quando i militari della sezione radiomobile, durante un servizio di pattuglia, hanno colto nella flagranza di reato un 41enne straniero. L'uomo aveva appena prelevato i vestiti dal raccoglitore, prontamente recuperati dai carabinieri e restituiti al legittimo proprietario. Per il 41enne è scattato l'arresto per furto aggravato e questa mattina si è tenuto il giudizio direttissimo presso il tribunale di Pisa.

Altri due gli interventi della sezione radiomobile pisana che hanno portato a due denunce. La prima si riferisce ad una 28enne, residente nella Valdera, denunciata in stato di libertà per "inottemperanza del divieto di ritorno" nel comune di Pisa. Nello specifico durante i controlli nella zona vicino al centro della città i militari hanno individuato la donna, risultata gravata dalla misura di prevenzione. La seconda denuncia riguarda un 19enne, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di evasione. Il giovane, agli arresti domiciliari, al momento del controllo dei carabinieri è risultato assente e individuato in strada tramite i sistemi di videosorveglianza.