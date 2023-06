Ruba in un'auto parcheggiata, fermato e denunciato dalla municipale

Scoperto da alcuni passanti a rubare su un’auto in sosta è fuggito ma è stato inseguito, fermato e denunciato dalla polizia municipale. E’ successo martedì sera in via Fratelli Rosselli dove alcune persone hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia del Reparto Sinistri della polizia municipale che stava passando in quel momento dal viale. I cittadini hanno raccontato agli agenti di aver sorpreso un uomo a rubare su una macchina in sosta e che questo, vistosi scoperto, ha minacciato uno di loro con un coltello ed è scappato verso viale F.lli Rosselli. Nella fuga ha attraversato concitatamente la carreggiata ed ha sbattuto anche con un'auto in transito. Non si è comunque fermato ed ha continuato a fuggire verso via della Scala.

Le agenti, avuta la descrizione della persona, lo hanno inseguito e raggiunto, fermandolo. Durante la fuga l’uomo si era disfatto anche del coltello a serramanico, (ritrovato dagli agenti). Accompagnato a farsi medicare, (ha avuto una prognosi di 5 gg) l’uomo, 25enne italiano, è stato dimesso ed è stato denunciato per rapina impropria e porto abusivo di armi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa