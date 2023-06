Trovata senza vita in una villa a Grosseto, disposta l'autopsia

La procura di Grosseto ha disposto l'autopsia sul corpo di Giuseppina De Francesco, la 76enne trovata senza vita ieri nella sua villa a Istia di Ombrone, Grosseto, con segni compatibili ad un'aggressione. Il pm Giampaolo Melchionna ha incaricato la medicina legale di Siena di effettuare l'esame, che si terrà all'ospedale di Grosseto, lunedì 12 giugno.

Secondo quanto ricostruito a lanciare l'allarme è stato il marito della vittima, il notaio in pensione Alessandro Marzocchi di 81 anni. L'uomo non si trovava nella villa ma giovedì mattina è stato a sua volta avvertito dalla figlia cinquantenne, Benedetta, che si trovava insieme alla madre. Ai carabinieri la figlia avrebbe riferito di un'aggressione, perpetrata da due uomini incappucciati. La 50enne si trova ricoverata da ieri in ospedale, in stato di shock e con dei tagli alle braccia. Tagli, riconducibili probabilmente ad uno specchio andato in frantumi, sarebbero stati rinvenuti anche sulla salma della madre. Intanto il secondo figlio, Alfonsino Marzocchi di 52 anni, avrebbe contattato una zia spiegando di essere fuori città e che avrebbe fatto ritorno a Grosseto.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Grosseto e al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.