Undicenne morì trovando la pistola del padre carabiniere, ci sarà il processo

Per la procura non avrebbe custodito la pistola d'ordinanza che il figlio 11enne trovò e dal quale partì un colpo che lo uccise. E per questo andrà a processo per omicidio colposo. Il Tirreno riporta il fatto che interessa un carabiniere residente del Pisano. La tragedia avvenne all'ora di pranzo del 22 maggio 2021. Lo sparò colpì il minore alla testa, causando il decesso immediato. Il dibattimento in tribunale dovrà chiarire se l'undicenne sapesse o meno dov'era custodita la pistola. I primi chiamati a testimoniare saranno gli investigatori che entrarono nella villetta, dove il giovane era rimasto da solo.