Verde urbano, novità dal Consiglio comunale di Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito ieri, giovedì 8 giugno 2023, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41.



Ecco gli esiti delle votazioni:



2.Patto del Verde - Approvazione linee guida. La delibera è stata approvata con 18 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle), nessun voto contrario e 4 i voti di astensione (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Lega Salvini Empoli).



3.Piano di gestione del verde urbano comunale – Approvazione. Anche questa delibera è stata approvata con 18 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle), nessun voto contrario e 4 i voti di astensione (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Lega Salvini Empoli).



4.Integrazione della delibera di Consiglio comunale n.8 del 26/06/2020, con estensione dell’ambito di applicazione delle misure di riduzione forfettaria degli oneri di urbanizzazione secondaria, in riferimento ai procedimenti amministrativi di bonifica di un sito potenzialmente contaminato, avviato ai sensi dell'art. 242 e/o seguenti d.lgs. 152/06.

Approvata con 15 voti favorevoli (Partito Democratico e Questa è Empoli), nessun voto contrario e 7 i voti di astensione (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa