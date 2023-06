Aizza pitbull per rapinare giovane del cellulare: arrestato

Aizza il pitbull contro un giovane per rapinarlo del cellulare. Un 18enne di origini straniere è stato arrestato dalla polizia di Firenze per rapina aggravata in concorso. Alle 3 della scorsa notte in via Tornabuoni è avvenuta la rapina. La vittima, senza rimanere ferita, ha contattato la polizia e la volante in lungarno Vespucci ha bloccato il presunto autore. I compari del rapinatore sono rimasti ignoti. Uno avrebbe spintonato il rapinato. Dopo l'arresto è stato trasferito in carcere, mentre il cane è stato affidato alla asl veterinaria.

Sempre a proposito di refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari nei giorni scorsi la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi – Peretola ha rintracciato e restituito alla legittima proprietaria una bicicletta rubata poco prima in via Melegnano del valore di quasi 2000 euro. L’uomo trovato a bordo del mezzo, un tunisino di 39 anni, è stato denunciato per ricettazione.

La Polizia di Stato, inoltre, nei giorni scorsi ha denunciato un 25enne marocchino fermato in via Reginaldo Giuliani e trovato in possesso di oltre 5 grammi di cocaina e ieri sera un suo connazionale di 23 anni trovato in via XX Settembre con addosso quasi 50 grammi tra hashish e marijuana, oltre che un coltello a serramanico. Per lui, infatti, è scattata anche la denuncia per porto d’oggetti atti ad offendere.

Nella stessa serata i Carabinieri, inoltre, hanno denunciato un 17enne tunisino con l’accusa di ricettazione di un telefono cellulare.