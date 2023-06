Il battello a Pontedera recupera la plastica per la festa Ambientiamoci

Una grande festa a tema ambiente e sport. E' quella in programma sabato 17 giugno, nel pomeriggio dalle 15 alle 20, al Parco dei Salici di Pontedera. Per l'occasione ritorna in acqua anche il battello fluviale, con due corse, una peraltro dedicata al recupero delle plastiche nel fiume Arno.

Sarà una manifestazione, dal titolo Ambientiamoci, che coinvolgerà tantissime realtà del mondo associativo, sportivo e ambientale, del territorio e che proporrà, in maniera del tutto libera e gratuita, giochi e laboratori per bambini, gonfiabili, ma anche dimostrazioni di discipline come yoga e capoeira, la possibilità di fare esercizio fisico o di provare alcune attività sportive. Spazio anche agli amici a 4 zampe con una zona loro dedicata.

E da sabato 17, come detto, torna in acqua il battello Andrea da Pontedera per il via alla stagione. Sarà operativo nel fine settimana ( 50 persone al massimo per ogni corsa ) con necessità di prenotazione all'ufficio turistico Valdera. Per Ambientiamoci saranno due le escursioni: una, assieme all'associazione Plastic Free, per la raccolta di rifiuti dal fiume, l'altra sarà turistica e guidata dal racconto dello storico Michele Quirici.

Da segnalare, sempre sabato prossimo nell'ambito di Ambientiamoci, un altro evento, realizzato dal Cai: un trekking che porterà gli escursionisti fino allo Scolmatore, che per l'occasione sarà aperto per un visita guidata in collaborazione con il Genio Civile. Per l'iscrizione bisogna fare riferimento al Cai Pontedera, con un tetto massimo di 50 partecipanti.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa