Basket Cerretese vola in Serie D dopo la vittoria in gara-3 contro Siena

Nuovi traguardi sportivi nell'Empolese. La polisportiva Basket Cerretese ieri ha conquistato la Serie D dopo la vittoria in gara-3 contro Costone Siena nel campionato di Promozione Maschile Toscana. I biancoverdi hanno dato prova del loro valore con un crescendo invidiabile, tanto da aver rimesso in discussione le prestazioni dei senesi, vittoriosi in gara-1.