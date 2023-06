Calcio Storico, Antropova va in Nazionale. Enrica Merlo nuova Leggiadra Madonna

Cambio in corsa per il ruolo di Leggiadra Madonna del Calcio Storico Fiorentino. Al Torneo di San Giovanni 2023 sarà domani, domenica 11 giugno, per la partita tra Verdi di San Giovanni e Rossi di Santa Maria Novella, Enrica Merlo, capitana della Savino Del Bene Volley.

Ekaterina Antropova, che era stata indicata in un primo momento, ha dovuto rispondere alla convocazione con la Nazionale italiana in vista degli impegni internazionali delle azzurre e, dunque, non potrà essere presente in piazza Santa Croce.