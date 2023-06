Due giorni di festa allo stadio Neri con il Castelfiorentino United

Una bella occasione per stare insieme, mangiare e tifare. Il Castelfiorentino United organizza la 1ª Festa del Fritto e Corner Burger, in scena presso lo stadio comunale Riccardo Neri di Castelfiorentino.

La data centrale di questa manifestazione è certamente quella di oggi, sabato 10 giugno, poiché in serata sarà trasmessa la finale di Champions League tra Inter e Manchester City e poi ci sarà una serata musicale 80/90 con Maxi Cioni. L’evento si svolge con il patrocinio dell’amministrazione comunale locale.

Domani sera, domenica 11 giugno, si replica con un’altra bella serata che si concluderà con la proiezione della finale dei Mondiali Under 20 che vede in campo l’Italia contro l’Uruguay. Sarà l’occasione giusta per fare il tifo per Tommaso Baldanzi, colonna dell’Empoli e della nazionale, castellano doc cresciuto nel settore giovanile del Castelfiorentino.

Indirizzo:

Stadio Comunale Riccardo Neri

Viale F. D. Roosevelt

50051 Castelfiorentino (FI)

Fonte: Castelfiorentino United