Ruba furgone della Misericordia e lo abbandona dopo 150 km con la sua bici dentro

Un furgone della Misericordia di Sansepolcro è stato rubato negli scorsi giorni proprio davanti alla sede dell'associazione di volontariato, dove era lasciato parcheggiato pronto in caso di emergenza.

Un uomo, già ben noto alle forze dell’ordine e da tempo residente a Sansepolcro, ha pensato invece di poterci salire sopra, mettere in moto ed andarsene.

Le ricerche sono subito partite, ma del mezzo nessuna traccia fino al giorno seguente, quando è ricomparso di nuovo a Sansepolcro, in via Aggiunti, nelle vicinanze al museo Aboca. I militari lo hanno restituito e durante le indagini, grazie al sistema di videosorveglianza del museo, è stato possibile identificare chi era a bordo.

Non è ancora chiaro che utilizzo sia stato fatto del veicolo per il tempo in cui l’uomo se ne è impossessato, ma di sicuro non è rimasto nel centro biturgense, dato che in quelle poche ore il contachilometri è lievitato di ulteriori 150 km rispetto a quelli che segnava prima del furto.

Altro dettaglio a ulteriore conferma delle accuse rivolte al trentenne è che all’interno del furgone è stata rinvenuta la sua bicicletta. L’ipotesi è che abbia caricato la bici sul furgone prima del furto, poi dimenticandola al suo interno prima di abbandonare nuovamente il mezzo.