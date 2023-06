Inaugurata la rotatoria d'accesso a Fucecchio con i nomi delle Contrade

Dopo la sperimentazione avvenuta nel 2021, si sono conclusi i lavori della nuova rotatoria all'intersezione tra via Bonaparte e via Sotto la Valle ("alla Madonnina dello Zucchi" per tutti i fucecchiesi) uno dei principali punti di accesso a Fucecchio, il cui taglio del nastro è avvenuto questa mattina per mano del sindaco Alessio Spinelli. Presenti anche Mons. Giovanni Paccosi, vescovo della Diocesi di San Miniato, Don Andrea Cristiani, arciprete della Collegiata di Fucecchio e Federico Eligi, in rappresentanza della Regione Toscana.

I lavori, partiti lo scorso mese di gennaio dopo le positive indicazioni emerse in fase sperimentale, sono stati finanziati grazie ad un fondo regionale di circa 200mila euro che è stato erogato su due diverse annualità: la prima tranche, quella del 2022, è stata utilizzata per realizzare il nuovo manto stradale in via Ramoni, mentre la seconda, relativa al 2023, ha permesso appunto la realizzazione della rotatoria. Un investimento importante per la viabilità urbana che permette di snellire il traffico, eliminando le code che si formavano all'incrocio, e di rendere più bello l'accesso al centro grazie all'inserimento di aiuole, panchine e di una pavimentazione con i nomi di tutte le Contrade del Palio di Fucecchio.

Si tratta di un'opera la cui importanza è stata riconosciuta da tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale con un particolare interessamento e apprezzamento anche da parte del delegato ANCI Marco Cordone.

Insieme alla rotatoria, sempre questa mattina, è stata inaugurata anche l'opera d'arte realizzata a fianco e collegata al progetto Le Città dei Cammini, nato con la volontà di creare un circuito di promozione di tutti i cammini storici italiani a partire dalla Via Francigena, che attraversa proprio il tratto di strada in cui è stata realizzata la nuova rotonda, fino ai percorsi meno noti, incentivando la relazione tra il cammino stesso e la città ospitante. A presentarla è stato il responsabile, nonché ideatore, del progetto Le Città dei Cammini, Alessandro Manetti, fucecchiese da sempre impegnato nel settore hospitality del turismo lento. Un'opera che va dunque a cogliere una delle prerogative turistiche di Fucecchio, crocevia di cammini storici e Comune capofila dell'Aggregazione Centro Sud della Via Francigena Toscana.



Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa