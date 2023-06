Ladri e pusher al caffè, sospesa licenza per 15 giorni dal questore

Da domani scatta, per 15 giorni, la sospensione della licenza per un “Caffè” del centro del capoluogo toscano disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma su proposta della Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Il provvedimento, predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze e notificato questa mattina insieme al personale dell’Arma dei Carabinieri, è stato adottato a seguito di quanto riscontrato nell’ambito di diversi controlli effettuati dai militari nelle ultime settimane e realizzati anche a seguito delle numerose segnalazioni al 112 Nue da parte dei residenti.

L’esercizio pubblico, infatti, risulterebbe spesso frequentato anche da soggetti già noti alle forze di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti ed inoltre dediti all’abuso di alcool.

Il Questore Maurizio Auriemma ha, pertanto, ritenuto che sia emersa una situazione foriera di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche sulla base del fatto che l’attività in questione è stata già oggetto di altri provvedimenti analoghi in passato.