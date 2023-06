Latitante da 10 anni, arrestato finalmente in un campeggio

La Polizia di Lucca ha arrestato un 28enne pregiudicato del Kossovo, in forza ad un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione.

Ieri è stato catturato il pregiudicato, eseguendo un mandato emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello del Tribunale di Udine, per i reati di rapina ed estorsione in concorso con altri, commessi in quella città nel dicembre 2013, momento dal quale si era dato alla latitanza.

La sua presenza a Viareggio non è sfuggita però agli uomini del Commissariato che lo hanno prima individuato e poi arrestato all’interno di un campeggio cittadino, grazie alla capillare e continua attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità.

L’uomo dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Lucca, per espiare la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione alla quale era stato condannato e che fino a ieri era riuscito ad eludere.