Lupi Volley Camp, un'estate con i biancorossi di Santa Croce

Nel solco di quanto messo in piedi nelle ultime estati, tornano i Lupi Volley Camp, campi estivi pensati per ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni e patrocinati dal Comune di S. Croce sull’Arno. Pala Parenti e aree limitrofe ospiteranno ritrovo e attività. Orario: dalle 08.00 alle 18.00, formula “day camp” o mezza giornata (con o senza pranzo), dal lunedì al venerdì.

Questa una “settimana tipo”:

Lunedì: pallavolo con allenatori dello staff Lupi S. Croce ed eventuali uscite presso giardini/parchi

Martedì: piscina presso gli impianti di S. Miniato

Mercoledì: attività da definire (tiro con l’arco ed altre)

Giovedì: fattoria

Venerdì: piscina presso gli impianti di S. Miniato

Attività facoltative come visita al maneggio, visita al centro operativo dei Vigili del Fuoco, visita al Parco Robinson ecc… saranno organizzate di settimana in settimana in base a richieste e riscontro.

E’ importante che all’atto dell’iscrizione, anche via email, i ragazzi facciano pervenire il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica e dichiarazione scritta firmata dai genitori e relativa ad eventuali allergie o intolleranze alimentari.

Per info ci si può rivolgere a Matteo Morando: 347/3624295, mmorando@libero.it

Fonte: Lupi Santa Croce