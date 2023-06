Memorial Massimo Antonini, oltre 3mila euro per il Centro Donna Lilith

Si è tenuto nei giorni scorsi il primo memorial Massimo Antonini, organizzato dal Gs Calasanzio di Empoli, nelle giornate del 5, 7 e 9 giugno. L'evento si è tenuto al campo sportivo di Pagnana (Empoli) e a vincere sono stati i giocatori del Sesa battendo ai rigori il Corniola per 6-4. Parte del ricavato dell'iniziativa è andato a sostenere il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche assistenze di Empoli. A partecipare le squadre: Antonini, Marcignana, Corniola, Calasanzio, 4 Mori e Sesa. Con il contributo di svariate aziende sono stati raccolti 3.300 euro per il centro antiviolenza. Il Gs Calasanzio ringrazia l'assessore allo sport del Comune di Empoli Fabrizio Biuzzi per la partecipazione all'evento.