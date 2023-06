Miss Toscana riparte con le selezioni da Sambuca

L’avventura ricomincia e superato il difficile periodo della pandemia, il concorso riprende il suo cammino sulle passerelle della nostra regione fino alla finale regionale di Miss Toscana 2023 in programma verso fine di agosto.

Appuntamento ormai consolidato negli anni grazie all’ U.S. Sambuca e quello di Domenica 11 Giugno a Sambuca Val di Pesa è il primo appuntamento del concorso di Miss Toscana per l’84esima edizione di Miss Italia 2023.

La prima classificata prenderà il titolo di Miss Sambuca, 1° traguardo per poi raggiungere la Semifinale Regionale in programma per domenica 6 agosto.

Presentatore della serata sarà Raffaello Zanieri.

Ad occuparsi del coordinamento e dell’organizzazione di tutto il concorso da oltre 40 anni sarà l’agenzia Syriostar srl di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli.

Possono candidarsi le ragazze con età tra i 18 anni (da compiersi entro il 26 agosto 2023) e i 30 anni (entro il 31 dicembre 2023) e per le Miss Mascotte le giovani di 17 anni (entro il 26 agosto 2023). Le iscrizioni sono valide direttamente sul sito di Miss Italia www.missitalia.it oppure chiamando l’agenzia Syriostar al n. 0572/507351 . o il n. 335/7306153 .

Sarà un cammino lungo ma molto interessate e chi ha delle buone carte da giocare per arrivare alle Finali Nazionali, il percorso inizia da qui.