Patto del verde, Pd Empoli: "Banca dati su ciascun albero"

Nella seduta del consiglio comunale che si è svolto giovedì 8 giugno è stato approvato il “Patto del verde”. Simona Cioni, consigliera del PD e presidente della commissione consiliare ambiente e territorio spiega così il documento: «Si tratta di un importante strumento di valorizzazione del verde pubblico di cui l’amministrazione si è voluta dotare, anche in seguito a un percorso partecipativo, costituito da passeggiate urbane, laboratori, iniziative nelle scuole e interviste, dal quale l’interesse dei cittadini empolesi per l’ambiente è emerso in maniera evidente", spiega "Un patto che raccoglie le linee guida cui attenersi per risolvere in ambito urbano problemi di varia natura - economica, sociale, ambientale – attraverso le cosiddette Natural Based Solutions, cioè soluzioni basate sulla natura; un patto che comprende suggerimenti e indirizzi strategici specifici per la città di Empoli; un patto che illustra i benefici del verde che, spesso, si traducono anche in termini economici: dall’intercettazione di acqua, allo stoccaggio di co2 e, persino, la rimozione di notevoli quantità di inquinanti. Il Patto per il Verde sarà uno strumento importante da utilizzare anche nella costruzione del piano operativo comunale e del piano strutturale intercomunale, non solo per il verde pubblico ma anche per quello privato».

Simone Falorni, capogruppo del PD aggiunge:«Si è approvato, inoltre, il Piano di gestione del Verde urbano comunale partendo dal censimento del patrimonio arboreo di Empoli e da un’analisi dettagliata di ciascun albero in modo da avere una banca dati sullo stato di salute e sviluppo delle nostre piante", aggiunge. "Questo permetterà all’amministrazione di intervenire al meglio, in via ordinaria e straordinaria, per valorizzare e potenziare il nostro verde. Un importante lavoro manutentivo e strategico per rendere sempre più verde la nostra città».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa