Truffata giovane cecinese dall'acquisto di pellet su internet

Una 37enne di Cecina era stata truffata sul web per la vendita di due bancali di pellet a un prezzo estremamente vantaggioso. I carabinieri della stazione locale hanno poi identificato il presunto autore del raggiro dopo particolari indagini. Il sito su cui era stato effettuato l'acquisto era ben impaginato e con dettagliate immagini. Ma le recensioni in rete erano negative. Ciononostante la giovane è caduta in inganno e dopo aver pagato con bonifico 357 euro non ha ricevuto alcunché, neppure una comunicazione sull'avvenuta spedizione. Il numero di telefono fornito per i richiami era costantemente spento o non raggiungibile. L’invito dei Carabinieri è quello di denunciare sempre le truffe, anche non consumate, per consentire l’individuazione degli autori ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria.