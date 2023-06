Volo del Ciuco, l'asinello 2023 prende in giro la Fi-Pi-Li

Il Volo del Ciuco 2023 prende di mira la Fi-Pi-Li. L'asinello della 542esima edizione è stato intitolato Fipilino da Empoli, come annunciato al termine della cerimonia in serata organizzata dalla Compagnia di Sant'Andrea. Un bersaglio, quello della Fi-Pi-Li, che sa di sparo sulla Croce Rossa. Ma è anche vero che la Sgc non perde occasione per far parlare di sé. L'ultimo episodio riguarda la chiusura prolungata di 2 km di strada dopo che a metà maggio un camion aveva urtato il cavalcavia di Cascine. I lavori sono ancora ben lontani ma le code si fanno sentire ogni giorno, specialmente se accadono incidenti come nel caso del furgone in fiamme di ieri. Come di consueto alla vigilia del Corpus Domini è stato il momento di apprezzare la rievocazione storica con tanti momenti di intrattenimento prima di alzare gli occhi al cielo per la caduta dalla torre campanaria della Collegiata dell'asinello di cartapesta, realizzato dagli studenti del Virgilio di Empoli.