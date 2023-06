Dopo 50 anni Alessandro Alderighi lascia le redini della Vetreria Lux: grande festa per lui

Dopo 50 anni di lavoro a Fibbiana (Montelupo Fiorentino) alla Vetreria Lux - Aton Luce, Alessandro Alderighi lascia il timone. Ieri sera si è tenuta una cena al circolo di Pozzale (Empoli) con un'ottantina di dipendenti del passato e del presente per salutare i compagni di mezzo secolo di viaggio.

C'erano tutti: dai vetrai alle prese ogni giorno con i forni fino agli impiegati, dai fornitori e rappresentanti fino ai magazzinieri. Anche uno storico ex sindacalista, Stefano Scibetta, ha voluto rendere omaggio ad Alderighi, nel rispetto reciproco dei ruoli con l'unico fine della crescita del lavoro e del benessere dei dipendenti.

I presenti hanno omaggiato il direttore generale in pensione con una sedia da regista, come il ruolo che ha ricoperto finora, con un discorso molto evocativo. "Caro ammiraglio, ora che l’ultima crociera è finita, non sentire troppo il peso degli ordini severi che hai dato ogni giorno nel mezzo secolo passato e che certamente hanno procurato fatiche e sacrifici ai marinai perché, senza quelle scelte e quegli ordini, la nave non sarebbe sopravvissuta alle tempeste dell’Oceano Globale del Mercato.

Quando ognuno di noi ripenserà ai tanti giorni da marinaio passati in squadra, ricorderà non solo la fatica, le bruciature e i tagli e i rimbrotti ma ricorderà anche le soddisfazioni per i risultati e sentirà l’orgoglio di aver guadagnato onestamente di che vivere e di aver partecipato al Giro del Mondo sulla nave ammiraglia di una flotta, quella del vetro artistico, che non c’è quasi più ma che ancora oggi fa sventolare la bandiera del lavoro sull’Albero di Maestra".