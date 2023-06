Un bus si è scontrato con un'ambulanza della Misericordia di Livorno mentre quest'ultima era in viaggio a sirene spiegateper recuperare un paziente. Il fatto è accaduto attorno alle 14 in via Ernesto Rossi, zona liceo classico. I feriti sono il conducente del bus e i due volontari a bordo dell'ambulanza. La municipale è incaricata dei rilievi.