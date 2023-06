Alla scuola di Limite il ballo di fine anno per salutare le classi terze

Grande festa finale per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado "E.Fermi" di Limite sull'Arno. Il prom celebra la fine di un triennio bellissimo ma anche molto complesso. L'emergenza epidemiologica che ha messo a dura prova i nostri ragazzi togliendo loro mesi di vita insieme, di uscite in compagnia, di vita scolastica "vissuta" nel vero senso della parola, non è riuscita a soffocare quella voglia di libertà e di ritorno alla normalità che sembrava essersi trasformata in un miraggio, in qualcosa di veramente irraggiungibile.

La ripartenza, il riprenderci le nostre vite è stato anche questo: poter tornare a organizzare un viaggio d'istruzione togliendoci finalmente le mascherine, potersi riabbracciare e alla fine perché no, allestire una festa sullo stile dei prom americani, che i ragazzi potessero ricordare a lungo. Da una proposta di due alunne di una terza è partita la macchina organizzativa che ha coinvolto docenti e genitori per diversi mesi, a partire dal secondo quadrimestre e il risultato è stato incredibile. Il tema scelto per il prom è stato "gran gala". La festa, animata dal bravo dj

Kevin, ha visto partecipare i ragazzi a vari giochi, a balli di gruppo e individuali. Il photobooth ha immortalato i momenti piu belli e significativi. Non sono infine mancate le lacrime. Qualcuno avrebbe voluto che la festa continuasse all'infinito, ma proprio come per Cenerentola, alla mezzanotte si sono spenti i riflettori. Ciò che invece non si spegnerà è il profondo affetto con cui gli insegnanti e i genitori hanno voluto allestire questa festa, per segnare un nuovo inizio costellato di sogni e speranze per il futuro.

Infine un grande "in bocca al lupo" a tutti gli studenti della Secondaria per gli esami che si svolgeranno a partire dalla prossima settimana.