Bimba di 5 anni scomparsa da un ex hotel occupato, avanti le ricerche

Una bambina di 5 anni di origine peruviana, di nome Kataleya detta Kata, risulta scomparsa dalla giornata di ieri, sabato 10 giugno. Non si hanno più notizie dalle 13 di ieri. La piccola stava giocando con altri bambini nei pressi dell'ex hotel Astor, nel quartiere di Novoli, dimora oggi occupata da alcune famiglie tra cui quella della piccola.

URGENTE [11.06-02:40] in corso ricerche di

+++ MINORE #SCOMPARSA (5 anni) +++

Via Claudio Monteverdi #Novoli #Cascine #Firenze

Intorno alle 13:00 del 10.06.22

Chi avesse informazioni informi le Forze dell’Ordine

Intorno alle 13:00 del 10.06.22

Chi avesse informazioni informi le Forze dell'Ordine

Le ricerche stanno andando avanti per mano di carabinieri, vigili delfuoco, polizia, e squadre del volontariato. I militari hanno più volte controllato lo stabile e le vie nei pressi, anche con l'aiuto di due unità cinofile, una della Vab e l'altra dell'Arma fatta arrivare appositamente da Milano. Aanche un palazzo vicino è stato perlustrato dal fiuto dei cani molecolari. Oggi ci sarà un altro tentativo. Sono state visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dove sarebbe stata riscontrata la presenza della piccola. Intanto, sui social e sulle chat, continua a diffondersi l'appello per la bimba scomparsa.

L'appello della madre

"Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente". Così un appello della madre della bimba peruviana di 5 anni scomparsa da sabato pomeriggio a Firenze dal cortile di un ex hotel occupato abusivamente in via Maragliano. "Sono tornata dal lavoro e la bambina non c'era", ha detto la donna davanti alla struttura. La madre, parlando coi cronisti, ricorda un litigio che c'è stato poco tempo fa "con una famiglia al terzo piano" dello stesso stabile "perché facevano troppo rumore" e poi un'aggressione avvenuta nello stesso stabile per cui, tra gli occupanti, sarebbe stato incolpato il fratello "ma lui non c'entrava niente".

