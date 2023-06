Compie 100 anni nonna Bruna Lisi, Empoli la festeggia

Empoli sempre più città longeva. Oggi, domenica 11 giugno 2023, la signora Bruna Lisi festeggia cento anni nel calore della sua famiglia con cui vive a Cerreto Guidi. A omaggiarla, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessora al Welfare, Valentina Torrini che le ha consegnato un dono floreale e una pergamena ricordo.

Classe 1923, nata a Capraia e Limite, Bruna si è trasferita in quel di Empoli, a Villanuova e successivamente a Pontorme, nel 1948 con il marito Alvaro Posarelli, deportato dai tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Alvaro lavorava nella vetreria ex Taddei e quando tornò, come spiega la nipote Chiara che racconta la storia della nonna Bruna, era in condizioni fisiche molto precarie. Ma il loro amore, sbocciato come un fiore di primavera, li ha tenuti insieme fino al ’92 quando Bruna è rimasta vedova.

Bruna, che aveva una sorella gemella e due fratelli, ha lavorato per un periodo della sua vita come collaboratrice domestica, poi è approdata in Sammontana. Dentro di sé cresceva il desiderio di lavorare per persone con disabilità, così ha scelto di lavorare in un Centro diurno per disabili a Empoli. Lì è stata amata soprattutto per quella risata coinvolgente che abbraccia ed emoziona e rende tutto più bello. La sua energia e il suo essere una persona solare con tutti l'hanno resa indimenticabile.

È nonna della nipote Chiara che ha accudito e cresciuto dopo essere andata in pensione: le puntate di ‘Chi l’ha visto’ e i numerosi film commentati scena dopo scena, alcuni dei loro appuntamenti imperdibili. E poi, i racconti del passato che si tramandano di generazione in generazione, che ancora oggi, a cento anni, Bruna non dimentica. Nel 2017 è diventato bisnonna del figlio di Chiara che si emoziona nel ricordare quel giorno, unico, in cui le mise in braccio il bambino. «Le faccio sempre tante foto con lui perché credo siano un ricordo che si porterà sempre dietro. Un album della vita che riguarderemo sempre volentieri».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa