Corpus Domini, si rinnova la tradizione della processione a Empoli

Una tradizione che si rinnova di anno in anno. Nel pomeriggio di oggi, domenica 11 giugno 2023, si è svolta la Processione del Corpus Domini. Guidata dal proposto della Collegiata di Empoli, don Guido Engels, ha preso il via poco dopo le 18, attraversando tutto il centro della città: con partenza da piazza Farinata degli Uberti, dove si trova la Collegiata, è proseguita attraversando Canto Pretorio, via Leonardo da Vinci, via Verdi, piazza don Minzoni, via Roma, piazza della Vittoria, via del Giglio e Canto Guelfo per poi rientrare in piazza Farinata degli Uberti.

A rappresentare l'amministrazione comunale, la sindaca Brenda Barnini con il civico Gonfalone, esponenti della giunta e del consiglio comunale a partire dal presidente Alessio Mantellassi. Alla processione, insieme a tante cittadine e cittadini, ai bambini e alle bambine che hanno ricevuto nei giorni scorsi la Prima Comunione e a delegazioni delle parrocchie empolesi, anche rappresentanti delle istituzioni civili e militari della città.

A conclusione della processione, alla quale ha partecipato anche la banda del CAM Centro Attività Musicale Empoli, la Collegiata ha ospitato la santa messa, arricchita anche dai canti della Pia Società Corale Santa Cecilia, alla presenza di numerosi fedeli.

Fonte: Comune di Empoli